Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление о референдуме в регионе

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wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0 Руководство Херсонской области 20 сентября сделает заявление о проведении референдума по присоединению к России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.