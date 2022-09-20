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Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление о референдуме в регионе

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление о референдуме в регионе

wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0 Руководство Херсонской области 20 сентября сделает заявление о проведении референдума по присоединению к России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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