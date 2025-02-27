Стародубова: допустимо съедать по 3-4 блина на человека

Блины слишком жирные и калорийные, чтобы есть их на ежедневной основе. Без вреда для здоровья можно взять лишь три-четыре штуки, сообщила РИА «Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
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