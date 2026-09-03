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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квотербек «Питтсбурга» Мейсон Рудольф о Майлзе Гарретте: «Я в восторге, что его больше нет в нашем дивизионе»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Мейсон Рудольф заявил, что рад переходу ди-энда Майлза Гарретта из «Кливленд Браунс» в «Лос-Анджелес Рэмс».

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