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Ридли Скотт нецензурно ответил кинокритику Долину на комментарий о фильме

Ридли Скотт нецензурно ответил кинокритику Долину на комментарий о фильме

Голливудский кинорежиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в адрес российского кинокритика Антона Долина во время интервью, фрагмент которого опубликован 3 декабря на YouTube-канале главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина.

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