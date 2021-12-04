Ридли Скотт нецензурно ответил кинокритику Долину на комментарий о фильме

Голливудский кинорежиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в адрес российского кинокритика Антона Долина во время интервью, фрагмент которого опубликован 3 декабря на YouTube-канале главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина.
Голливудский кинорежиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в адрес российского кинокритика Антона Долина во время интервью, фрагмент которого опубликован 3 декабря на YouTube-канале главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина.
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