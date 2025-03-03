Весна пришла в наш любимый детский сад

Дорогие наши малыши, уважаемые родители и самые лучшие воспитатели на свете! Сердечно поздравляем вас с долгожданным и прекрасным временем года — с весной! Зимушка-зима уступила место теплому солнышку, звонким ручейкам и первым зеленым листочкам! Воздух наполнен ароматом свежести и предвкушением ярких солнечных дней!Вместе с весенним солнышком в наш детский сад ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I заглянули радость, улыбки и хорошее настроение! Пусть каждый день будет наполнен новыми играми, интересными занятиями, познавательными прогулками и звонким детским смехом!Наши маленькие цветочки, пусть весеннее тепло согревает ваши сердечки, а солнышко дарит крепкое здоровье и отличное настроение! Желаем вам каждый день узнавать что-то новое и интересное, находить новых друзей и радовать нас своими успехами!Наши замечательные воспитатели, вы — настоящие феи, которые окружают наших детей заботой, теплом и любовью! Спасибо вам за ваш труд, терпение и вдохновение! Желаем вам творческих успехов, весеннего вдохновения и много-много радостных моментов!Уважаемые родители, ваша поддержка и участие в жизни детского сада бесценны! Спасибо вам за вашу любовь, заботу и понимание! Пусть весна принесет в ваши дома тепло, уют, благополучие и много счастливых моментов, проведенных вместе с вашими детьми!С самыми теплыми, весенними и солнечными пожеланиями, ваш дружный коллектив детского сада!Адреса:1.