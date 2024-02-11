Пять поездов в направлении Крыма отстают от графика из-за аварии в Ростовской области

Несколько поездов «Таврия» отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. На перегоне Зверево – Предугольная в Ростовской области произошло повреждение контактного провода, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
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