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Матвей САФОНОВ: С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» за всю историю, но мы должны справляться своими силами

Матвей САФОНОВ: С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» за всю историю, но мы должны справляться своими силами

«Этот сбор отличается от всех предыдущих, так как у нас не будет официальных матчей, - поделился вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов после тренировки.

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