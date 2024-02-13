В Электростали снявших скальп юноше из-за ирокеза осудили на 3,5 года колонии

В подмосковной Электростали огласили обвинительный приговор Зафару Разокову и Илье Тайгуншоеву.Прокуратура Московской области сообщила, что их признали виновными в двух статьях Уголовного кодекса России о хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести.