В Электростали снявших скальп юноше из-за ирокеза осудили на 3,5 года колонии

В подмосковной Электростали огласили обвинительный приговор Зафару Разокову и Илье Тайгуншоеву.Прокуратура Московской области сообщила, что их признали виновными в двух статьях Уголовного кодекса России о хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести.
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