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Лаеш районында газ хезмәткәрләрен өйгә кертмәгән 17 кешене штрафка тарканнар

ТР Дәүләт торак инспекциясе Татарстанның Лаеш районы Сапуголи авылында яшәүче 17 кешегә карата административ эшләр кузгаткан.

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