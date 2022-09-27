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В Приамурье связисты Восточного военного округа провели радиотренировку

В Приамурье связисты Восточного военного округа провели радиотренировку

При проведении радиотренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

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