В Приамурье связисты Восточного военного округа провели радиотренировку

При проведении радиотренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.
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