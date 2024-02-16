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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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АРМИ нашли фото идеальной дружбы Чонгука и Ви и требуют повторить его после службы. Что это за кадр?

АРМИ нашли фото идеальной дружбы Чонгука и Ви и требуют повторить его после службы. Что это за кадр?

Сегодня мы наткнулись на интересный форум на Quora, в котором поклонники группы BTS объединили свои усилия, чтобы найти идеальное фото Чонгука (Jungkook) и Ви (V), олицетворявшее их дружбу, полную братской любви и заботы.

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