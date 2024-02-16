АРМИ нашли фото идеальной дружбы Чонгука и Ви и требуют повторить его после службы. Что это за кадр?

Сегодня мы наткнулись на интересный форум на Quora, в котором поклонники группы BTS объединили свои усилия, чтобы найти идеальное фото Чонгука (Jungkook) и Ви (V), олицетворявшее их дружбу, полную братской любви и заботы.
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