Conversation: Успехи ВС РФ заставили Украину пересмотреть позицию по переговорам

Успехи ВС РФ на поле боя изменили позицию Киева по переговорам. Об этом пишет Conversation. По мнению автором издания, уже подорвана готовность украинского народа терпеть любые трудности, «необходимые для восстановления границ 1991 года».
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