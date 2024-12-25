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Царьград

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SHOT опубликовал кадры с места пожара в ТЦ "Алания Молл"

SHOT опубликовал кадры с места пожара в ТЦ "Алания Молл"

Оперативные службы сообщают о том, что причиной пожара в ТЦ во Владикавказе стал взрыв бытового газа.

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Комментарии
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Амара Карпова
Не верю, что это газ😱
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20 час.

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