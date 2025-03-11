В Rocket League появятся новые мутаторы, голосовые сообщения и свежий Rocket Pass, с зап...

В Rocket League появятся новые мутаторы, голосовые сообщения и свежий Rocket Pass, с запуском 18-го сезонаПоследний сезон Rocket League уже на горизонте, как было объявлено в новом сообщении в блоге, и должен начаться 14 марта в 9 утра.
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