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Новосибирская область перейдет на самообеспечение сыром

Новосибирская область перейдет на самообеспечение сыром

Новосибирская область добилась серьезных успехов в производстве сырого молока, по данным регионального минсельхоза валовое производство впервые превысило 2000 тонн в сутки.

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