Пентагоном обнародована новая партия материалов об НЛО Военное министерство США опубликовало очередной массив документов, касающийся неопознанных летающих объектов.
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