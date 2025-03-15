В США «экологические» группы обвинили в мошенничестве

Процесс предъявления уголовных обвинений «экологическим» группам, таким как Habitat for Humanity, за гранты Агентства по охране окружающей среды (EPA) начало федеральное правительство под руководством Белого дома и президента Трампа.
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