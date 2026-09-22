Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

В программе мировые саундтреки, ставшие современной классикой. Тема из «Интерстеллара» Ханса Циммера, вальс из «Амели» Яна Тьерсена, главная мелодия «Титаника» Джеймса Хорнера, а также произведения Карла Дженкинса, Людовико Эйнауди и Тони Бедетти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Утренний кофейный...
- Показ фильма «О д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым