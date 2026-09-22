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Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

Органный концерт «Неоклассика на органе и арфе. Эйнауди, Тьерсен, Циммер»

В программе мировые саундтреки, ставшие современной классикой. Тема из «Интерстеллара» Ханса Циммера, вальс из «Амели» Яна Тьерсена, главная мелодия «Титаника» Джеймса Хорнера, а также произведения Карла Дженкинса, Людовико Эйнауди и Тони Бедетти.

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