Новая формула украинской победы ничем не отличается от старой

Западу пора отказаться от неосуществимой фантазии о поражении России, пишет TAC. Сегодня Москва сильнее, чем весной 2022 года, а поставки оружия не принесут Киеву победы – они больше напоминают попытки излечить тяжело больного с помощью пиявок, отмечает автор статьи.
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