Театр абсурда
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Театр абсурда

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Расклады, батенька

Расклады, батенька

Александр Роджерс Economy, fools!Люблю я такие подборки делать. Потому что одиночные новости многие видели, но сами по себе они дают лишь фрагментарную картину, а в совокупности позволяют получить более цельное полотно.

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