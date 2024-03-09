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«Предлагаю рассмотреть вопрос о второй волне мобилизации»

«Предлагаю рассмотреть вопрос о второй волне мобилизации»

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что главная задача ВС РФ на 2024 год – уничтожение боеспособных бригад и слом морального духа ВСУ.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
АВТОР ПОРИСОВАЛСЯ В &quot;ЭФИРЕ&quot;. А ТЕПЕРЬ ЕГО БУДУТ ДОРИСОВЫВАТЬ ТАКИЕ ЖЕ &quot;ЗНАТОКИ&quot;!
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1 д.
Samarium
Пора все эти обещания воздействия на флот пиндосов в Красном море  превратить в действительность с помощью хуситов и других  борцов с пиндосовской агрессией по всему миру.... равно как и уничтожение перегрузочных станций на границе хохляндии с польшей и румынией....
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1 д.
Андрей Тихонов
Собрать всех чурок, дать лопаты и в бой , расчищать нам дорогу на куев и т.д.
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15 час.

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