«Предлагаю рассмотреть вопрос о второй волне мобилизации»

АВТОР ПОРИСОВАЛСЯ В "ЭФИРЕ". А ТЕПЕРЬ ЕГО БУДУТ ДОРИСОВЫВАТЬ ТАКИЕ ЖЕ "ЗНАТОКИ"!

Samarium

Пора все эти обещания воздействия на флот пиндосов в Красном море превратить в действительность с помощью хуситов и других борцов с пиндосовской агрессией по всему миру.... равно как и уничтожение перегрузочных станций на границе хохляндии с польшей и румынией....