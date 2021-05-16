ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    Пока мировой спрос на гелий превышает его производство.Какие мощные гори...
  • Наум Наумов
    """""""""""Сыграли на их продажности и амбициях , желаниях паразитировать !""""""""""" Ну естественно, ибо коммунист...Почему СССР был с...
  • Малик Гумеров
    Это Наум запутался ... . При чем тут народ и 90-е ??? Буржуазную революцию устроила верхушка власти , тем самым ра...Почему СССР был с...

Политическая чистка в московском метро: кто за Навального – на выход!

Политическая чистка в московском метро: кто за Навального – на выход!

Сразу несколько источников написали, что московский метрополитен начал массовые увольнения. Как минимум 40 человек обратились к председателю независимого профсоюза московского метро и рассказали, что им предлагают уволиться по собственному желанию.

Вернуться к статье
8330
Обсудить
Александр Трофимов
А где копии приказов об увольнении? А почему бы уволенным не обратиться в суд вместо воплей их самозваных представителей (анонимных) в интернете?
Лора Т (Карандина)
И правильно делает Московское метро. Захотели жить в честной стране? С мошенником Навальным - вором и осужденным за мошенничество? Дураки распространяют эти лживые письма Навального. Вор должен сидеть в тюрьме и как все осужденные без телефона и без связей с прессой. Навальный не политик, а мошенник, осужденный по ЗАКОНУ РФ, И пора это всем понять.
vasilij kostin
а может опять Навальному всё привидилось.
olga gordeeva (Кожемякина)
Метрополитен - это стратегический объект и делать там сторонникам политического афериста, пиндосовской шлюхи Обвального чревато разного рода провокациями.
valeri bolgov
Вы обратите внимание на проценты, за и против анальных. И ещё, если либеро-пидерасты работают, то кто ходит на митинги? Кажется это статейка чистое фуфло.
Валентин Поляков
+
Veter ___
Такой фейковый идиотизм может только продажная шлюшка навольняшка писать и подобные проститутки страны.....
ирина Ирина
И правильно делают, её хрен поддерживать этого предателя, который готов лизать зад всему Западу и обсирать свою страну!!!!
Елена Мамонова
хорошо бы что б это была правда и гнать их не только из метро надо
Вячеслав Зязев
Честная страна? Бред какой-то! Честность - это качество присущее человеку! Честно ли это, если 40 придурков воспользовались паскудо-навальненской методологией оправдания собственной лжи: "не хочешь нести ответственность за свои проступки - преврати всё дело в политическое преследование?". А есть и "другой заворот кишок"! Наш либеральный пид...зм восхваляет европейские принципы и ценности! И может быть нашим протестунам следует снова почитать их великую европейскую книжицу "Менеджмент персонала". Там, кстати, довольно однозначно написано, что менеджер по персоналу обязан следить за психологическим климатом к коллективе, и жестко избавляться от всякой шушеры с радикальными взглядами и настроениями, от придурков с маниакально-депрессивными психозами, а также от от идиотов с ярко выраженными признаками невротизации... Так мы, всё таки, живем по-европейски, или "по-навальненски"?. Можно ли, например, терпеть в коллективе придурка, который в курилке, перебивая веселый разговор коллег о прошедших выходных или праздниках, вставляется со своей гнилозубой фразой: "Значит нам так и не придется пожить в честной стране!". В рожу бы ему дать за порчу настроения собеседникам в курилке, да убогих обижать грешно! Дешевле уволить, и пусть идет на содержание "Фонда борьбы с коррупцией", а эти-то ребята богатые, весь мир им взятки дает на борьбу со взяточничеством! Парадокс, взятки против взяточничества!
Валентин Поляков
+
Michael Shap
причем тут метро?все, кто за навальника - пошли нах или в сша
Сергей Акшенцев
Как в пословице, попали в волчью (анальную) стаю, не ебете так бегайте..и на содержание госдепа.
Скиф Туран
Московское метро стратегический объект, оборонного значения. Работники на подобных объектах, должны проходить проверки на благонадёжность. Откуда взяться благонадёжности у навальнистов, если у их лидера звание полковника армии США. Сочувствующие работники Навальному в метро - это при при необходимости рекруты в шпионские и диверсионные группы. Возможно со стороны российских спецслужб - это упреждающий удар.
Олег Иванович
Давно пора. И не только с работы, из страны гнать ! В пиндосию, пусть там митинги устраивают. Дедушку байдена в ж.....опу поцелуют.
Виктор zz
А сколько всего человек работает в Московском метро? Я думаю, несколько десятков тысяч, как минимум. И каждый день увольняют и принимают на работу по сотне человек. На этом фоне найти 40 недовольных своим увольнением - пара пустяков. И останется только связать их увольнение с анальным. И фейк готов!
Евгений Евстифеев
Хуже Гулага ,там в Гулаге люди работали и их кормили ,а теперь с голода помрут.
Veter ___
Если шизоидные навольняшки в психлечебницы обратятся - с голоду не помрут, им там еще с лечением умственных болезней помогут...))))
olga gordeeva (Кожемякина)
Для голодных и обездоленных пиндосовских холуев, тявкающих по поводу и без повода, гулагов нам точно не хватает.
Евгений Евстифеев
Если человек 10 по всей России ,то да ,но там по грубым подсчетам за десятки миллионов ,здесь уже не просто тявканье под пиндосов ,а собственное недовольство нынешними рабским трудом на кого то за мизерную зарплату с постоянным ростом цен и дороговизной ,или повальной безработицей,может возгореться жестокое пламя,что не желательно .Россия страна огромная богатая ,надо идти своим путем ,а не использовать пути иноземцев .Надо решать вопросы с пиндосией с другого конца -с улучшения жизни собственных граждан ,тогда ни один сорняк-шпионов из пендосии засохнет сам
Евгений Евстифеев
Похоже тут болен ты и ты из пиндосии ,разжигаешь в России просто страсти .Сколько в тебе шлюхе заморской злобы к Российским гражданам -это страшная болезнь
Veter ___
Ты совсем обдолбался что-ли...???!!! Ты это за эту нечисть навольняшку и его команду, которая именно за деньги штатов и Европы пытается разжечь внутри России беспорядки, в том числе руками несовершеннолетний детей ввязывая их в свои не законные действия, руками бандерлогов из хохлостана, которые были документально замечены на митингах навольняшек в начале года и Т.Д....
Veter ___
Так вот как раз ты после этого поддерживая навольняшку - предатель России и шлюха работающая за иностранные бабки, пытающаяся развалить Россию изнутри...
Veter ___
А про рабский труд, мизерные зарплаты, постоянный рост цен, повальную безработицу, прям все тупо по примитивной методичке для дебилов, своего интеллекта что-либо сказать у тебя не хватает - ТЫ В ДУРДОМЕ РАССКАЗЫВАЙ...
Евгений Евстифеев
сам ты шлюха иностранная,купленная ,злая на российский народ ,потому что рассуждаешь не по российски ,а просто специально страсти по навальному разносишь и всех таким образом на сторону навального призываешь ,хитрый ход делаешь не в пользу России ,особенно с ростом цен ,рабский труд с мизерными зарплатами ,безработицу .Вот тебе надо подлечить свою личность в дурдоме ,открыть глаза .И не над таким образом всех призывать к навальнятам и приравнивать всех к нему ,если сам ты на его стороне .Я сквозь расстояния и твою писанину злостную вижу,что этот человек ты не Россиянин,а подкидыш купленный для разжигания страсти по навальному,которого я сам не уважаю
Veter ___
Дебил иди на....
Евгений
...если ты против действующей власти, против ее злоупотреблений, ты не сможешь работать... А может, правильнее сформулировать: если ты за врагов государства, за иностранных агентов... и далее по тексту?
Мария Mazurina
Метро - стратегический объект и всяческие враги могут устроить в метро такой апокалипсис, что небо с овчинку покажется. Поэтому таким людям нечего делать на работе в метрополитене. Прецеденты со взрывами в метро уже были и в Москве, и в Минске. Повторения как-то не хочется.
ОЛЕГ Vinogradov
Вон оно как? Вот уволят специалистов ( может даже лучших) ? На кого ж тогда будут "списывать" аварии в метро,пожары в городе,воровство в магазине и бюджете... И бери выше - повышение пенсионного возраста, коррупцию в органах всех ур-ней ...? Ась?
Мария Mazurina
Проверять людей надо на лояльность и профпригодность, тогда и увольнять никого не придется. Тем более, когда принимаешь на работу на стратегическом объекте. И не надо мешать кислое с теплым. Причем здесь пенсионный возраст? Коррупция? Какие коррупционные схемы в метро? Ась?
Veter ___
Я так давно не смеялся...!!!))) Для любого уважающего себя человека, тем более специалиста в своей профессии, Навальный и его сторонники - имеет оскорбительное значение!!! Навальняшки кроме фейкометства за иностранное бабло - больше ни чем и никогда не занимались и просрались во всем, как только могли!!!!
ОЛЕГ Vinogradov
Эти "схемы" есть везде - за консультацией к профессиональным "схемотехникам"! Простой пример: установка и снос торговых палаток в переходах М... Что,фантазии не хватает? А,вообще-то , то о чем говорит ваша братия называется - " охота на ведьм, - и это то, что присутствует за кордоном , и то,что осуждалось в СССР.
саша дмитренко
профи никогда не уволят!! и не сомневаюсь чио насральный им похеру!
Мария Mazurina
"Наша братия" - это кто, позвольте полюбопытствовать? И причем здесь киоски? Каким краем они касаются Навального, Путина и машинистов метро? Какие-то "схемотехники", недостаток фантазии...
ОЛЕГ Vinogradov
Начните с простого: 2Х2=4 ? успехов .
Мария Mazurina
Начните с себя: психоаналитик, психотерапевт и забота о своем здоровье. Успехов!
Валерий Пашнин
Почему пишите ложь. Получают различные виды наказания не те кто выступают и выражают те или иные свои взгляды, а те кто нарушает наши Законы например, выходит на несанкционированные митинги. Не надо пугать и баламутить народ. Лучше займитесь изучением Законов, воспитанием детей и внуков. Вот и все.
Игорь Савин
Это вброс инфы. А метрополитен большой.
Игорь Савин
Это вброс инфы. А метрополитен большой.
Игорь Савин
Это вброс инфы. А метрополитен большой.
Игорь Савин
Это вброс инфы. А метрополитен большой.
Игорь Савин
Это вброс инфы. А метрополитен большой.
Вячеслав Rfvtytd
Статья "куйня"высосанная из пальца,а может ещё откуда(Навальнисты отовсюду сосут) и фейк,а если это и правда ,то ещё лучше,нечего делать разным либерастам и продажным шкурам в нашем славном метрополитене.Пусть едут работать в Вашингтонский метрополитен ,скатертью дорога .
Татьяна
Если это правда, то я двумя руками за увольнения этих подонков!!!!! В США пусть едут и там работают где угодно и кем угодно, а смуту в моей стране наводить не надо!!!!!!
Ирина
Я отрицательно отношусь к Навальному ,но то,что сделала власть с ним ,и "навальнятами "-это политические репрессии ,борьба с инакомыслием ,что враги коммунистов с их лицемерным "праведным гневом " , выставляют за преступление ,тоталитаризм Советской власти .
Veter ___
А что для тебя представляет инакомыслие - откровенное фейкометство и ложь, не законные собрания, привлечение не совершеннолетних детей в свои не законные действия!!! Кто ты после этого - очередная мразь, поддерживающая всякую нечисть...
Александр Кондрашов
СоЛЖЕницына начитались?
Veter ___
Она психически не излечима!!! Для нее каждый пациент сумасшедшего дома - "борьба с инакомыслием".....))))
Светлана Баттерман
Метрополитеновцам -респект за очищение от паразитов!
Владимир Сергеев
Давай ка \Света ... мы очистим больницы и поликлиники от тех кто придерживается взглядов Единой России ,, самой продажной Партии в России.. Вы согласны???? Или давайте по увольняем всех НЕсогласных с политикой ЕДРотов... а оставим только тех кто поддерживает Власть ЕдРотов.. Вы согласны??? а не думаете ли вы что сегодня изгнав других только за политические взгляды, а не профессионализм мы получим не Здравоохранение а сборище идиотов .. ?? И если вы любите Путина ... это не значит что вы ТУПО поддерживать непопулярные решения власти???
Светлана Баттерман
Медики в большинстве своем вообще люди аполитичные. Вы смешали в одну кучу кислое и теплое Ед Ро что партия медиков? А президента поддерживают практически все рядовые медики поголовно,потому как только после его замечаний и указов бардак с оплатой прекратился. Ну очисти и что? Оперировать сам себя будешь? (не приведи Господи) Я понииаю что ввас бесячка разбирает глядя на реакцию участников обсуждения, но приплести медиков к ЕдРо это уже пирожное с селедочкой
Владимир Сергеев
Не надо ИЗВРАЩАТЬ мой пост ... Я наоборот и сказал . что ЗАЧЕМ примешивать политику в работу и преследовать за политические взгляды ??? Вы же извратили так , что даже не укладывается в сознание.. Теперь понятны ваши минусы на мои посты .. Будьте Здоровы мадам..
Владимир Сергеев
Да и по поводу поддержки медиками.. ЭТО ТОЛЬКО У ВАС в КРЫМУ ... поверьте в глубинке все наоборот ...
Лора Лора
Вранье все Это! Сами насральнята и сочиняют и внедряют в сознание людей! А я бы на самом деле увольняла этих Хероев!
Виктор
что за идиот?
Виталий Литвинов
Ребята. статью написал сам Навальный. а МТ опубликовал его фейк. так что претензии не к Навальному. а к антигосударственному ресурсу под наименованием МТ.
Галина Смирнова
Да вранье, в метро работают честные работяги, сторонников Навального среди таковых в принципе не может быть...... за Навального только злостные тунеядцы и тупые яйцетрясы..... и люди со психическим диагнозом :-)
Владимир Сергеев
Давно из ДУРКИ ... За Навального Большинство молодежи ... вот что СТРАШНО .. И с ней надо РАБОТАТЬ а не репрессировать .. .. Вот и у Власти такие же ИДИОТЫ С психиатрическим диагнозом.
евгений кузин
Да нет из дурки только ты и псевдокоммунистический дура ирина.вы,адепты гандошкина,такие же идиоты,как и адепты анального.вот и защищаете друг друга.и не надо считать что кучка школоты-это вся молодежь и что глубинка поддерживает гандошкина-это все мечты вашего воспалённого мозга.
Артем Казаков
не просто увольнять,а на Колыму ,пешком по этапу.Пусть с тачками и лопатами тундру озеленяют
Артем Казаков
не просто увольнять,а на Колыму ,пешком по этапу.Пусть с тачками и лопатами тундру озеленяют
саша дмитренко
да фейк это,,
Александр Пятнистый
А где гарантия, что навальнисты, как и троцкисты не начнут пакостить разными способами и в разных местах, включая и метро? Насчет честной страны- навальный честен- ха-ха-ха. Первейший враль и враг народа. Его расследования- попытка отвести внимание от него и его "делишек". На что его семья живет, если его счета и карты блокированы решением суда?
Валерий Федосеев
Эта мразь хочет посеять смуту на просторах России, в угоду своим покровителям. В мутной воде хорошо рыбу ловить, а судьба страны и народа его не волнуют .@
Александр Дементьев
Прочёл комментарии и удивился. Со времён репрессий 37 года ничего не изменилось. Скорее наоборот. Люди готовы сожрать с дерьмом несогласных даже не попытавшись разобраться в том, с чем конкретно не согласны эти люди. Если, например, я не согласен с политикой правительства в отношении вывоза денег в офшоры или с воровством и взяточничеством чиновников - значит я навальнист и сею смуту? И меня надо лишить работы, гражданства и т.д.? А лучше сразу расстрелять? Однако..... А может лучше с вас начать? Или "А нас то за что?" Да за то, что хреновые вы граждане и хозяева своей страны. Вам карманы чистят, а вы "Ура !" кричите. А тех , кто вам глаза пытается раскрыть загрызть готовы. И чем не новый "37 год" ?
Валентин Поляков
В 37-м твоего сраного фюрера расстреляли бы, а тебя направили на перевоспитание в ГУЛАГ! Увы! – этот мошенник ещё и лечился в Германии, а теперь устраивает концерты симуляции в колонии. А ты – дурак...
Александр Дементьев
Сам ты дурак. При чём тут "фюрер"? Тямы не хватает вникнуть в смысл написанного? ...Смелый пока тебя не коснулось. Но если вдруг кому то под ногу попадёшь и получишь пинка под зад, возможно поумнеешь. Тогда твои же сегодняшние единомышленники тебя облают. А пока гавкай и кусай всех в компании с такими же "умниками". Звереет народ. В СССР я таких только в Западной Украине встречал. А сейчас расплодились.
Владимир Сергеев
Молодец Александр ... хорошо высказался... эти дебилы не понимают , что ЗАВТРА они окажутся на улице без работы
Валентин Поляков
Отвечаю. Мой комментарий бесследно исчез: наверное, удалён? И даже упоминания не осталось! Не по твоей ли жалобе? И вот твой ответ, подтверждающий мою правоту! Даже ты не дурак, ты – дурачок! Да разве со мной будут так возиться как с этим фюрером, если что? Разве бабушка Меркель будет звонить Путину, справляться о моём здоровье? Нет! Меня даже под домашний арест не поместят как Платошкина! Уж если заметут, так заметут. И тебя тоже, так что можешь мне не завидовать...
евгений кузин
Без работы окажутся дебилы вроде тебя и малахольного александра.а точнее вы будете обеспечены бесплатной работой на благо государства на много лет.
Владимир Сергеев
Ну да ... а *НЕ дебилы ** будут работать .. Поражает БЛИЗОРУКОСТЬ таких как Ты... Жди скоро и тебя уволят ..
Александр Дементьев
Это у тебя от ажиотажа мозги набекрень съехали Я про Навального ни слова не сказал, а ты меня уже в сообщники записал. Да и не только ты, но и почти всё сборище " хрюшек у кормушек". ... Ну лишите вы людей работы и что? Им остаётся только идти грабить вас - придурков А при случае и убивать. К этому подталкиваете недовольных? А вы хотя бы поинтересовались ЧЕМ ОНИ НЕДОВОЛЬНЫ? Может там никакой параллели с Навальным нет вообще?. Народу просто за державу обидно, которую такие как вы по норкам растаскивают. Вы себя ведёте как фашисты. Раз человек чем то недоволен, то надо его уничтожить. А кто вам такое право дал ? Может надо вас всех на Колыму и тачку в руки? Глядишь - думать научитесь, а не гавкать из подворотен на любой "ФАС!"
Veter ___
Каких людей??? Этих единиц раздолбаев, которые как специалисты полный ноль, работать не хотят, а хотят чтобы им за просто так в четыре раза больше платили!!! И эти конторки типа навольняшек не учат как с местными властями и работодателями проблемы решать (им не это насрать), а учат как власть и президента свергать, за иностранное бабло, или для личных целей захвата власти и бабла!!! Такой обиженный ленивый "труженик" обиделся что его за плохую работу премии лишили, или ему условия на работе не нравятся, дак он сразу бежит не с местным начальством и властями вопросы решать, ему это не интересно и мелко, он дебил сразу бежит президента и власть свергать... Потому что такие конторки как навольняшки и подобные ему предлагают "сейчас власть и президента свергнем и заживем как в раю", работать надо будет в 3 раза меньше, а зарплата будет в 4 раза больше.... Почему эти сторонники навольняшек и подобных не решают вопросы о якобы нарушениях их прав и Т.Д. с местной властью и работодателями, через массу проверяющих государственных органов, прокуратуру и суды??? Все эти проверяющие органы, прокуратура и суды сейчас прекрасно работает, нарушителей наказывает, вплоть до того что сажает....
Валентин Поляков
Отвечаю. Какой же ты дурак, если думаешь, что грабители и убийцы грабят и убивают по причине нуждаемости! Отнюдь, это «занятость» у них такая, такая «работа»! Так что не питай иллюзий: ограбят тебя, такого исключать нельзя! А недовольны все эти желторотые птенцы из-за того, что страдают от пресыщенности. И на Державу им плевать, они не о России переживают, а мечтают уехать в Америку, З. Европу. Вот они-то – фашисты, т.к. их поддерживает главная фашистская страна – США и их союзники-подельники по НАТО. Сталина на всех их нет...
Валентин Поляков
Это адепты секты почитателей уголовника Алексея Навального хотят жить в честной стране? Не смешно. Пускай радуются, что только предлагают увольняться, а не высылают или ссылают в Магадан, например. Или в Норильск...
Ирина Богданова
А в сша оказались бы на помойке:(, никогда бы не нашли работу а стране и тд только бомжевать:(..,
Вячеслав Азанов
Ложь п.....ж и провокация от жуликов и наймитов, о каком то государстве. За эти речи канайте кто научил этой брехне.
Галина Макарова
х, а то нелогично деньги от государства хочу, а и не работайте на госпредприятияхотите быть независимым
Галина Макарова
Не работайте на госпредприятиях, а то деньги от государства хочу, а само государство разваливаю.
Александр Дементьев
Помешались все на деньгах. Я , к примеру, не нуждаюсь в деньгах миллиардеров. Мне восьмой десяток, по заграницам кататься не хочу, виллу и яхту тоже не надо. А вот государству деньги нужны. И для науки, и для образования, и для возвращения на прежний (хотя бы на прежний) уровень медицины, и на реанимацию села, и на многое другое. А их по норкам растащили. И продолжают дружно растаскивать. ...Я так думаю - Если человек с пеной у рта нападает на недовольных этой воровской властью, то он сам вор. Сам боится, что придётся бегать с тачкой на Колыме. Поэтому и нападает на недовольных, чтобы они до власти не добрались. И не надо так переживать за Навального и валить всех в одну кучу. Навальный президентом не станет однозначно. Спите спокойно. А о родном государстве и о согражданах надо заботиться.
Veter ___
Примитивную и лживую брошурку со штамповкой поменяй, а то уже приелась и ей верят только идиоты...
Владимир Eвтушенко
автор пасквиля либеромразь.
Владимир Eвтушенко
Veter ___Примитивную и лживую брошурку со штамповкой поменяй, а то уже приелась и ей верят только идиоты...

Картина дня

наверх