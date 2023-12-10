Авербух: Роман Костомаров может выйти на лед 17 декабря

В этот день в Москве пройдут представления, посвященные юбилею фигуриста и тренера.17 декабря, в воскресенье, состоятся два больших гала-концерта на «ВТБ Арене» посвященные юбилею прославленного фигуриста и тренера Ильи Аврбуха.