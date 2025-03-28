Сегодня без электричества окажутся только Астрахань и Ахтубинск

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 18:00. В пятницу, 28 марта, плановые отключения электричества коснутся всех РЭС Астрахани и Ахтубинска: Самое короткое отключение продлится 2,5 часа, самое длительное – 9 часов.
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