Грядут перемены. Чтобы выжить, Запад должен переродиться

Вы заметили, что в последние пару лет дискуссия о том, появится ли в скором времени многополярный мир, или всё останется в рамках однополярной модели с центром в «сияющем граде на холме» (Вашингтоне), даже на Западе как-то сошла на нет? Жизнь (не без нашего непосредственного участия) расставила всё … .
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