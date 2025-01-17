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Царьград

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Веры больше нет? Букмекеры оценили миротворческие способности Трампа

Веры больше нет? Букмекеры оценили миротворческие способности Трампа

Выяснилось, что букмекеры пересмотрели своё мнение относительно способности Трампа завершить конфликт на Украине.

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