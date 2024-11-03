В Еврейской автономной области сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин за сбором дикорастущей конопли

Все фигуранты не были знакомы друг с другом. В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ленинский» при силовой поддержке Росгвардии в окрестностях села Воскресеновка задержали в окрестностях села Воскресеновка троих незнакомых друг с другом граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков за сбором дикорастущей конопли.