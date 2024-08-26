Инсайдер: новая полноценная часть Half-Life будет классической игрой, однако VR-п...

Инсайдер: новая полноценная часть Half-Life будет классической игрой, однако VR-проект тоже находится в разработкеСегодня надежный инсайдер, когда дело касается проектов компании Valve, Тайлер МакВикер поделился известной ему информацией касательно будущих проектов в серии Half-Life.
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