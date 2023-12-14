Евгений Тищенко: Верю, тяжелые времена для нашего спорта закончатся!

В минувшие выходные произошло событие, не укладывающееся в современные реалии. Во-первых, в период санкций против российского спорта наш боксёр Евгений Тищенко стал чемпионом мира, отправив в шестом раунде в нокаут Леона Харта (Германия).
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