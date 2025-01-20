Запрещёнки не нашли. Стали известны анализы крови умершего пресс-секретаря Shaman

Антон Коробков-Землянский скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.В крови Антона Коробкова-Землянского, который был пресс-секретарём певца Shaman и руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы», не было обнаружено запрещённых веществ.