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Царьград

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Запрещёнки не нашли. Стали известны анализы крови умершего пресс-секретаря Shaman

Запрещёнки не нашли. Стали известны анализы крови умершего пресс-секретаря Shaman

Антон Коробков-Землянский скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.В крови Антона Коробкова-Землянского, который был пресс-секретарём певца Shaman и руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы», не было обнаружено запрещённых веществ.

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