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Крупнейший НПЗ Африки получил рекордные инвестиции на расширение

Крупнейший НПЗ Африки получил рекордные инвестиции на расширение

ЛАГОС (ИА Реалист). Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE (DPRP) — компания, управляющая крупнейшим в Африке нефтеперерабатывающим комплексом в Лагосе, — завершила частное размещение акций на $2,5 млрд.

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