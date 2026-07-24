Крупнейший НПЗ Африки получил рекордные инвестиции на расширение

ЛАГОС (ИА Реалист). Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE (DPRP) — компания, управляющая крупнейшим в Африке нефтеперерабатывающим комплексом в Лагосе, — завершила частное размещение акций на $2,5 млрд.
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