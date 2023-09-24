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Президент 2Drots Жека о Гаучо в «Пари НН»: «Это крутой кейс – отдать игрока в РПЛ. Но так мы потеряем лучшего нападающего Медиалиги»

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб заинтересован в подписании Гаучо.

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