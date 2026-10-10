The Ministry of Internal Affairs has put Leonid Brezhnev's adopted great-grandson on the wanted list

The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has put Anton Milaev on the All-Russian wanted list, who is called the adopted great-grandson of the General Secretary of the Central Committee of the CPSU Leonid Brezhnev.
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