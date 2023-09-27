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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сегодня ВАР для нашего футбола – это зло! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается». Президент «Урала» о судействе в игре с «Краснодаром»

«Сегодня ВАР для нашего футбола – это зло! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается». Президент «Урала» о судействе в игре с «Краснодаром»

Григорий Иванов объяснил, зачем клуб обратился в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром» (0:2).  – Григорий Викторович, зачем клуб обратился по спорным эпизодам матча с «Краснодаром» в ЭСК – ведь результат уже не изменить? – Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку.

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