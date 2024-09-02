Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вектор
    Тактические группировки у нас принято обозначать латиницей, Z, O, V. Теперь ещё и "В" латинская.В ЧВК Вагнер заяв...
  • елена матвиенко
    У нас  в Вологде Шаман 31 августа выступал и тоже за 16 мил., не знаю  кому как, но поёт хорошо и в живую.Гордон набросилас...
  • seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
    Что говорить, что говорить?Военкоры за день снимают много чего и много у кого берут интерфью.Вот это и надо показыват...Военкор предложил...

Гордон набросилась на Шамана за концерт в Оренбурге за 16 млн руб

Гордон набросилась на Шамана за концерт в Оренбурге за 16 млн руб

Все началось с того, что Екатерина Гордон публично осудила певца патриотического жанра Ярослава Дронова, больше известного широкой публике под псевдонимом Шаман, за его баснословные гонорары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Можно подумать, что эта Гордон работает бесплатно. Твари всегда мерзки и завистливы. Гордон никто за язык не тянул, она сама себя показала во всей красе. Совестливый человек, после такого опуса, удавился бы от стыда.
Ответить
43 мин.
ольга сосновская
ну вообще то вы все  за бабло выступаете. так что катюша пошла ты сама в ЖОПУ
Ответить
19 мин.
елена матвиенко
У нас  в Вологде Шаман 31 августа выступал и тоже за 16 мил., не знаю  кому как, но поёт хорошо и в живую.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх