Все началось с того, что Екатерина Гордон публично осудила певца патриотического жанра Ярослава Дронова, больше известного широкой публике под псевдонимом Шаман, за его баснословные гонорары.
Гордон набросилась на Шамана за концерт в Оренбурге за 16 млн руб
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Можно подумать, что эта Гордон работает бесплатно. Твари всегда мерзки и завистливы. Гордон никто за язык не тянул, она сама себя показала во всей красе. Совестливый человек, после такого опуса, удавился бы от стыда.
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43 мин.
ольга сосновская
ну вообще то вы все за бабло выступаете. так что катюша пошла ты сама в ЖОПУ
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19 мин.
елена матвиенко
У нас в Вологде Шаман 31 августа выступал и тоже за 16 мил., не знаю кому как, но поёт хорошо и в живую.
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16 мин.
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