Гордон набросилась на Шамана за концерт в Оренбурге за 16 млн руб

Виктор Гайдуков Можно подумать, что эта Гордон работает бесплатно. Твари всегда мерзки и завистливы. Гордон никто за язык не тянул, она сама себя показала во всей красе. Совестливый человек, после такого опуса, удавился бы от стыда.

ольга сосновская ну вообще то вы все за бабло выступаете. так что катюша пошла ты сама в ЖОПУ