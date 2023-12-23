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Каток на Михайловской набережной открылся в Новосибирске – вход платный

Каток на Михайловской набережной открылся в Новосибирске – вход платный

Каток в парке «Михайловская набережная» открылся в Новосибирске в пятницу 22 декабря.Как сообщает сайт Дирекции Городских Парков, каток на Михайловской набережной оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного катания.

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