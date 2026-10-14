Еврокомиссия выделила Украине очередной транш в размере 2,86 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд. Предполагается, что эти средства будут направлены на БПЛА, системы ПВО, ракеты, радары, системы радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд ВСУ.