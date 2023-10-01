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В США предрекли переизбрание Трампа президентом

В США предрекли переизбрание Трампа президентом

ВАШИНГТОН, 1 октября, ФедералПресс. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти выразил уверенность, что Республиканская партия выдвинет для участия в следующих президентских в качестве кандидата Дональда Трампа, который уже ранее занимал пост главы государства.

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