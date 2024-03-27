Конашенка обвинили в оправдании терроризма

На мужа экс-гендиректора «Новой Голландии» завели дело об оправдании терроризмаКадр из видео/Телеграм-канал «SHOT» Мужа бывшего гендиректора «Новой Голландии» Николая Конашенка арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.
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