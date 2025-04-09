США в бешенстве от ответных мер Запада по пошлинам Трампа: будут страдать сами американцы

Евросоюз объявил о введении ответных торговых тарифов против США. Это решение является реакцией на установленные администрацией президента Штатов Дональда Трампа 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, о чем было объявлено в предыдущем месяце.