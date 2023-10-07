Варим суп и компот

Осень, какое красивое время года! Сколько красок, запахов, звуков. Осень в этом году радует своей красотой и теплом и детей, и взрослых! Вдохновлённые яркими красками и теплым солнышком, мы весело и увлекательно проводим занятия и игры на осеннюю тематику в детском саду.