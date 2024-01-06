Прокуратура Нью-Йорка требует взыскать с Трампа $370 млн

Прокурор считает, что экс-президент намеренно завышал стоимость своих активовфото: instagram.com/realdonaldtrump (принадлежит Meta, признанной экстремистской)--> Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала взыскать с экс-президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization.