Безэкипажный танк, представляющий собой комплекс «Штурм», предназначен для выполнения задач с повышенным риском для жизни военнослужащих, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.
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