Прапорщик Космин подавил два украинских БПЛА при помощи оружия

Автомобиль старшего прапорщика Ивана Космина при выполнении задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции противотанкового подразделения попал в поле зрения двух ударных БПЛА противника, детали приводит пресс-служба Минобороны России.
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