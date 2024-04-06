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Прапорщик Космин подавил два украинских БПЛА при помощи оружия

Прапорщик Космин подавил два украинских БПЛА при помощи оружия

Автомобиль старшего прапорщика Ивана Космина при выполнении задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции противотанкового подразделения попал в поле зрения двух ударных БПЛА противника, детали приводит пресс-служба Минобороны России.

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