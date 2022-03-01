Эрик Споэльстра сравнил Бэма Адебайо с Дрэймондом Грином по игре в защите

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра высоко оценил оборонительные умения форварда команды Бэма Адебайо.

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