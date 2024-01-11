«Родные были очень удивлены, что мне удалось выиграть»

В конце декабря Валентина Гунина в блестящем стиле выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде. Начав с семи побед подряд, 34-летняя россиянка не сбавила темпа и до самого конца сохранила лидерство, потерпев в 17 турах лишь одно поражение.