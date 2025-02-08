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Стало известно об отводе войск ВСУ из Купянска

Стало известно об отводе войск ВСУ из Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести часть подразделений из Купянска. Как стало известно военному эксперту, отставному подполковнику Народной милиции ЛНР Андрею Марочко, слова которого приводит ТАСС, из-за этого украинским войскам не хватает сил для контратак на этом направлении.

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