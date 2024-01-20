Перед выборами: что известно о кандидатах на президентский пост в России Елена ГалицкаяСогласно решению Центральной избирательной комиссии России, восьмые президентские выборы в стране намечены на период с 15 по 17 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного президента запланирована на 7 мая 2024 года.