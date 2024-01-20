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Перед выборами: что известно о кандидатах на президентский пост в России

Перед выборами: что известно о кандидатах на президентский пост в России

Перед выборами: что известно о кандидатах на президентский пост в России Елена ГалицкаяСогласно решению Центральной избирательной комиссии России, восьмые президентские выборы в стране намечены на период с 15 по 17 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного президента запланирована на 7 мая 2024 года.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Не представлены особенности программы кандидата, всё какие-то мелочи, типа копейку нищему у входа в церковь дал. Короче, выбор из ничего! Смириться приходится с засилием олигархов, мигрантов, слабыми ВС, разрухой...
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