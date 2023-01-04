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Овечкин разделил с Селянне 2-е место в истории НХЛ по очкам среди игроков из Европы (1457)

Александр Овечкин разделил с Теему Селянне 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ (1457). Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (4:5 ОТ), забросив 27-ю и 28-ю шайбы в текущем сезоне (807-ю и 808-ю в рамках регулярок за карьеру).

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