Андрей Никулин: Почему Трамп стал нападать на Зеленского

Президент США действует в привычном для себя стиле. С чем связана все более ужесточающаяся антиукраинская риторика Трампа и персональные выпады в адрес Зеленского? В том числе и крайне серьезные обвинения в коррупции и разворовывании сотен миллиардов долларов американской помощи, в персональной ответственности «отказавшегося договариваться» украинского президента в начале конфликта, в том, что он фактически не представляет свою страну и нелегитимен.